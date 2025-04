Gerardo Espinoza queda fuera de Chivas

Las Chivas sumaron un nuevo fracaso en su más reciente historial, al quedar eliminadas del Clausura 2025 de la Liga MX.

El Rebaño no logró pasar del empate (1-1) con el Atlas en el Clásico Tapatío y se quedó en la decimoprimera posición de la tabla general.

A pesar de que terminó con los mismos puntos (21) que los Pumas, el conjunto rojiblanco sumó menos anotaciones y de despidió del torneo.

Por segundo certamen consecutivo, las Chivas no podrán disputar los cuartos de final en la fiesta grande del futbol mexicano.

Después de concretarse el fracaso, la directiva del Rebaño tomó la decisión de que Gerardo Espinoza no se mantenga al frente del primer equipo.