Gerardo Martino minimiza la ausencia de algunos jugadores en el Tri

Sin lamentaciones, sin extrañar a quienes no están aunque siempre con el respeto a situaciones como la que vivió Miguel Layún (quién fue intervenido de cáncer), el técnico de la Selección Nacional, Gerardo Martino se dijo satisfecho con el equipo que tiene en estos momentos.

"Estoy contento con los que están y seguro todos creceremos con esta participación en la Copa Oro. Cada momento juntos es una nueva oportunidad para mejorar y tener la mejor versión", comentó el estratega tricolor, a quién han sorprendido para bien algunos elemento como Utiel Antuna, quién se perfilaba para dejar el equipo, pero ahora es otra opción al ataque.

De aquellos que no estarán en la Copa Oro y cuya ausencia no tiene que ver con un tema de salud, añadió que "en ningún caso los que no están no podemos pensar en ellos y no pongamos a todos en el mismo lugar porque no está bien, sería una falta de respeto por ejemplo con Layún y ya me ocuparé de cada uno de los que no vinieron y sus causas y por ahora es una buena oportunidad".

Y así, con la lista final ya definida y el arranque de la Copa Oro encima, Martino se mantiene en el discurso con el que arrancó este proyecto: "la obligación (de ganar este torneo) la tenemos con nosotros, la reconocemos porque es la misma que nos planteamos como equipo y las puteadas las sigo esperando".