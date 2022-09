Gerardo Martino no tiene claro su futuro en la Selección Mexicana

A-AA+

Gerardo Martino habló en conferencia de prensa de cara al partido amistoso frente a Colombia en el Levi's Stadium a las 21:00 horas. El director técnico de la Selección Mexicana declaró que no sabe si tiene futuro al frente del Tri porque solo tiene mente para pensar en el debut mundialista, además de que es una decisión que no depende de él.

"No tengo futuro, tengo más pasado. No depende de mí, ahora estamos enfocados en el Mundial, la cabeza se cortó el 18 de diciembre y después vemos", declaró el Tata sobre su continuidad con México.

Al ser cuestionado sobre su legado en la Selección Mexicana y el progreso que ha dado el combinado nacional en los últimos cuatro años, Martino considera que se impuso un estilo de juego claro y que hay un recambio que servirá de base para el Mundial 2026.

"Lo fundamental tiene que ver con el recambio. Si comparas la lista de Rusia con esta, muchos estaban en el final, pero si ves a Jorge Sánchez, César Montes, Gerardo Arteaga, Sebastián Córdova, Luis Chávez, Erick Sánchez, Erick Aguirre, Piojo Alvarado, Diego Lainez y Alexis Vega, eso tiene que ver con nosotros (...) Algo que sirve para el futuro, pero el Tricolor juega de una determinada manera. Esto sirve si sigue el entrenador o si hay una forma parecida", sentenció el entrenador.

Por supuesto, una de las cosas que más genera expectativa, es la lista final de jugadores con la que México disputará el Mundial. "La fecha tope es el partido es el 16 de noviembre que viajamos a Qatar. Seguramente voy a cometer una injusticia cuando se dé la lista. Más allá de los lesionados, probablemente cuando dé la lista, adentro será un tema, porque genera mucha tristeza, pero afuera será un quilombo terrible", aseguró.

"Los únicos que nos llevan a último momento para decidir son Jesús 'Tecatito' Corona y Raúl Jiménez", dijo sobre quiénes serán los únicos jugadores que esperará hasta al final para tener una decisión sobre su convocatoria mundialista.

Martino mencionó que para el partido con Colombia habrá muchos cambios en el once inicial, y que seguramente veremos a Alexis Vega como titular, mientras Santiago Giménez será tratado con cautela por un problema menor en uno de sus hombros.