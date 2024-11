Gerardo ‘Tata’ Martino renuncia al Inter Miami

FORT LAUDERDALE.- Gerardo “Tata” Martino, el técnico argentino que llevó al Inter Miami a obtener el mejor registro de puntos de una temporada regular en la historia de la MLS, renunció al cargo, informó una persona con conocimiento de la decisión.

Martino, que fue contratado a mediados de 2023 a la par del fichaje de Lionel Messi, tomó la decisión por razones personales, dijo la persona que habló el martes con The Associated Press con la condición de no ser identificada dado que Miami no ha hecho un anuncio oficial. Se convocó a una rueda de prensa el viernes con Martino y dirigentes del club.

Miami fue eliminado en la primera ronda de los playoffs de la liga a comienzos de mes. El equipo volverá a reunirse en enero para iniciar la pretemporada con miras a un año en el que disputarán el Mundial de Clubes.

Martino, de 61 años — quien anteriormente entrenó a Messi en el Barcelona y en la selección de Argentina — no había dicho nada que insinuara su intención de marcharse al final de la temporada.

En la era Martino, Miami conquistó sus primeros dos trofeos: la Leagues Cup en 2023 y el Supporters Shield como el mejor equipo de la temporada regular de la MLS este año.

Martino firmó con Miami en junio de 2023 y debutó con el club un mes después, una vez que completó el proceso para obtener su documentación laboral.

Su contratación fue parte de una serie de anuncios con bombos y platillos por parte de un club que recién en 2020 debutó en la liga de Estados Unidos, como las adquisiciones de Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

Martino condujo al Atlanta United al campeonato de la MLS en 2018. Se le proclamó como el mejor entrenador del año de la liga en esa temporada.

Este año, incluso con Messi ausente básicamente media temporada debido a lesiones y compromisos con Argentina, Martino llevó a Miami a un nivel de éxito en la temporada regular sin precedentes en la liga.

Miami terminó con 74 puntos, uno más que el récord fijado por Nueva Inglaterra en 2021.

“Quiero decirle a nuestro entrenador, Tata: muchas gracias por una temporada increíble”, dijo el copropietario de Inter Miami, David Beckham, a Martino en la ceremonia en el campo después de que terminó la temporada regular y alzar otra vez el Supporters Shield. “Gracias a tu equipo... gracias.”

El próximo entrenador de Miami tendrá un 2025 agitado. Es probable que el equipo salga de nuevo en otra gira internacional de pretemporada, como lo hizo este año. También está el calendario de 34 partidos de la MLS y el Mundial de Clubes que arrancará en junio.

Martino fue contratado después de que Miami despidiera a Phil Neville en junio de 2023. El también argentino Javier Morales fue el entrenador interino antes de que Martino asumió el cargo.