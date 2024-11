a todo pulso

LA SELECCIÓN NACIONAL debió haber jugado anoche en contra de Honduras y esperamos que haya obtenido el resultado que les dé el pase a la siguiente ronda de la Nations League de la Concacaf. Cada que el seleccionado nacional tiene una derrota decimos que estamos muy mal, pero al regresar a un triunfo por más magro que sea, volvemos a decir que “ya se esta recuperando el nivel” y que ya vamos por el buen camino para retornar a ser un equipo que compita con cualquiera. El mal endémico que tiene la selección nacional, no pasa solamente por el técnico en turno, ya hemos visto que no solamente es por ahí, en cada derrota nos volvemos a preocupar y en ocasiones nos olvidamos de la realidad que verdaderamente prevalece, el conjunto nacional no funciona bien desde antes del mundial de Qatar, se descuidaron las bases y aprovechando la buena voluntad de la noble afición mexicana, nos doran la píldora anunciando con bombos y platillos que “ahora sí se harán los cambios” que necesita nuestro futbol mexicano para encontrar el regreso al camino correcto, pero para nadie es un secreto ni hay que ser un científico calificado para detectar en donde están las fallas, podríamos llenar planas completas con tantas imperfecciones que se han cometido, tampoco creemos que solamente sea la culpa del alto comisionado de la FMF, ya que Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez ha señalado que efectivamente él no sabe de futbol (y lo ha demostrado), que por eso se eligió a las personas responsables para atender correctamente esa área que es la más importante y necesaria; también podríamos señalar al comité de socios más conocido como consejo de dueños, que efectivamente tiene un alto grado de responsabilidad, ya que pareciera que están jugando a la lotería o al atínenle al premio en lugar de atender desde las bases de la Liga MX que es de donde se emana a los jugadores que posteriormente podrán emigra a Europa y destacar en la selección. Mientras no se corrija el sistema de competencia en la Liga y no se abra el ascenso y el descenso, algunos clubes seguirán participando sin bajarse de la comodidad de mejor pago una multa que invertir y desarrollar un plan de crecimiento como institución adecuadamente, si no se quita la multipropiedad, que a ojos cerrados causa muchas suspicacias y hace pensar al aficionado que existen acuerdos para favorecerse entre ellos.

LOS JUGADORES que son los actores principales en este deporte, también tienen gran parte de responsabilidad, ellos son los que juegan y en ocasiones pareciera que le hacen un favor a la selección al venir a representar al país, se agrandan muy fácilmente y quieren ser tratados como verdaderos príncipes emanados del cuento más fantástico. Sobra señalarlo, pero en casi todos los países sus jugadores “matan” por ser convocados, el ejemplo lo ponen grandes cracks que en cada llamado acuden con una gran responsabilidad a jugar por su patria.

LOS DESEOS de toda la afición mexicana siempre será ver triunfar al Tri o al menos que su desempeño sea el adecuado, nunca se ha abandonado a la selección a pesar de que en la historia hay pasajes infumables de sus actuaciones, por el contrario, en los mundiales siempre México es de los que más aficionados lleva sea en donde sea la cede, siempre se acompaña con la ilusión del “ahora sí” y al regreso las molestias son cargadas con desilusión, pero a los cuatro años ahí están de nuevo.

DON JACOBO POR SIEMPRE un gran número de amigos, ex jugadores, ex directivos y en general la familia del futbol se han unido junto con el ADSL para preparar un magno homenaje póstumo a Don Jacobo Payán, se ha invitado a los aficionados a aportar llaves y objetos de bronce y cobre para la realización de un monumento que se erigirá en honor a este gran benefactor del futbol de SLP que será instalada en el estadio, así que amigo lector prepare sus llaves y acuda a los centros de acopio que se estarán colocando en diferentes lugares de la ciudad y en las entradas al estadio en el próximo partido en contra de Tigres. Que tengan un excelente día.

