Gerrit Cole pasa primera prueba

TAMPA.- Gerrit Cole volvió a subirse al montículo para lanzar en un partido tras una ausencia de 377 días y trabajó el miércoles una primera entrada sin permitir carreras con los Yankees de Nueva York Yankees, en un juego de exhibición contra los Medias Rojas de Boston.

Cole realizó 10 lanzamientos, siete en la zona de strike, incluidos seis rectas de cuatro costuras que promediaron 97.1 mph, con un rango de 98.7 mph a 96.1 mph. Tiró dos sliders y un par de curvas de nudillos.

Su primer lanzamiento, una recta de 96.6 mph a Braiden Ward, acabó en un sencillo el lado derecho. Ward se robó la segunda, se mantuvo allí cuando Kristian Campbell elevó para out y fue puesto out al intentar robarse la tercera por el receptor Austin Wells.

Jason Delay conectó una recta con cuenta de 1-2 hacia el jardín izquierdo para un sencillo, y Nathan Hickey rodó para out con una curva de nudillos al primer lanzamiento.

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Con una barba ligera —los Yankees relajaron su política sobre el vello facial el año pasado—, Cole mostró su mecánica de lanzamiento modificada, en la que coloca las manos por encima de la cabeza.

Cole, un derecho de 35 años, se sometió a una cirugía Tommy John el 11 de marzo del año pasado con el médico de los Dodgers de Los Ángeles, el doctor Neal ElAttrache.