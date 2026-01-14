logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Geyse Ferreira es la nueva Águila

Por El Universal

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Geyse Ferreira es la nueva Águila

México.- América continúa reforzándose para el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y este martes ha llegado su sexto fichaje. Se trata de la delantera brasileña de 27 años, Geyse Ferreira, quien llega con destacado cartel, luego de su paso por diferentes equipos de Europa.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la atacante proveniente del Gotham FC de Estados Unidos, posó con los colores azulcrema, presumió el escudo y mandó un breve mensaje a la afición.

"Estoy feliz de llegar a México, al Club América. Espero dar mi mayor esfuerzo y ganar muchos títulos aquí. Espero conseguir los objetivos esta temporada", declaró.

"Como dije, estoy muy feliz aquí. Espero poder ayudar a traer títulos para los aficionados del América", agregó la seleccionada brasileña.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ferreira llega con la responsabilidad de mejorar la ofensiva del conjunto azulcrema y acrecentar su palmarés con la tan ansiada tercera estrella que se les ha negado desde 2022.

Geyse se suma a Gabriela García, Julie López, Giana Riley, Isa Haas y Xcaret Pineda como las nuevas incorporaciones. Se espera que la jugadora brasileña debute dentro de, al menos, tres partidos más.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Atletas olímpicos se reúnen en el Coliseo de Los Ángeles para los Juegos de 2028
    Atletas olímpicos se reúnen en el Coliseo de Los Ángeles para los Juegos de 2028

    Atletas olímpicos se reúnen en el Coliseo de Los Ángeles para los Juegos de 2028

    SLP

    AP

    Nadia Comaneci, Apolo Ohno, Bart Conner y Cullen Jones compartieron sus experiencias y expectativas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

    Rayados consigue su primer triunfo en el Clausura 2026 al vencer a Necaxa
    Rayados consigue su primer triunfo en el Clausura 2026 al vencer a Necaxa

    Rayados consigue su primer triunfo en el Clausura 2026 al vencer a Necaxa

    SLP

    El Universal

    El equipo de Monterrey suma tres puntos importantes en el arranque del torneo

    Futbolista Josh Cavallo denuncia discriminación por ser homosexual
    Futbolista Josh Cavallo denuncia discriminación por ser homosexual

    Futbolista Josh Cavallo denuncia discriminación por ser homosexual

    SLP

    El Universal

    Josh Cavallo revela haber sido relegado por su orientación sexual, desatando un debate sobre la homofobia en el deporte.

    Andy Ibáñez firma contrato por un año con los Dodgers de Los Ángeles
    Andy Ibáñez firma contrato por un año con los Dodgers de Los Ángeles

    Andy Ibáñez firma contrato por un año con los Dodgers de Los Ángeles

    SLP

    AP

    El jugador de cuadro Andy Ibáñez formaliza acuerdo por 1,2 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles.