Geyse Ferreira es la nueva Águila

México.- América continúa reforzándose para el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y este martes ha llegado su sexto fichaje. Se trata de la delantera brasileña de 27 años, Geyse Ferreira, quien llega con destacado cartel, luego de su paso por diferentes equipos de Europa.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la atacante proveniente del Gotham FC de Estados Unidos, posó con los colores azulcrema, presumió el escudo y mandó un breve mensaje a la afición.

"Estoy feliz de llegar a México, al Club América. Espero dar mi mayor esfuerzo y ganar muchos títulos aquí. Espero conseguir los objetivos esta temporada", declaró.

"Como dije, estoy muy feliz aquí. Espero poder ayudar a traer títulos para los aficionados del América", agregó la seleccionada brasileña.

Ferreira llega con la responsabilidad de mejorar la ofensiva del conjunto azulcrema y acrecentar su palmarés con la tan ansiada tercera estrella que se les ha negado desde 2022.

Geyse se suma a Gabriela García, Julie López, Giana Riley, Isa Haas y Xcaret Pineda como las nuevas incorporaciones. Se espera que la jugadora brasileña debute dentro de, al menos, tres partidos más.