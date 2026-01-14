Geyse Ferreira es la nueva Águila
México.- América continúa reforzándose para el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y este martes ha llegado su sexto fichaje. Se trata de la delantera brasileña de 27 años, Geyse Ferreira, quien llega con destacado cartel, luego de su paso por diferentes equipos de Europa.
A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la atacante proveniente del Gotham FC de Estados Unidos, posó con los colores azulcrema, presumió el escudo y mandó un breve mensaje a la afición.
"Estoy feliz de llegar a México, al Club América. Espero dar mi mayor esfuerzo y ganar muchos títulos aquí. Espero conseguir los objetivos esta temporada", declaró.
"Como dije, estoy muy feliz aquí. Espero poder ayudar a traer títulos para los aficionados del América", agregó la seleccionada brasileña.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ferreira llega con la responsabilidad de mejorar la ofensiva del conjunto azulcrema y acrecentar su palmarés con la tan ansiada tercera estrella que se les ha negado desde 2022.
Geyse se suma a Gabriela García, Julie López, Giana Riley, Isa Haas y Xcaret Pineda como las nuevas incorporaciones. Se espera que la jugadora brasileña debute dentro de, al menos, tres partidos más.
no te pierdas estas noticias
Atletas olímpicos se reúnen en el Coliseo de Los Ángeles para los Juegos de 2028
AP
Nadia Comaneci, Apolo Ohno, Bart Conner y Cullen Jones compartieron sus experiencias y expectativas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
Rayados consigue su primer triunfo en el Clausura 2026 al vencer a Necaxa
El Universal
El equipo de Monterrey suma tres puntos importantes en el arranque del torneo
Futbolista Josh Cavallo denuncia discriminación por ser homosexual
El Universal
Josh Cavallo revela haber sido relegado por su orientación sexual, desatando un debate sobre la homofobia en el deporte.