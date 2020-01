Gimnastas recaudan fondos para torneos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gimnastas Kevin Cerda y Joshua Valle y el entrenador Manuel Salazar se vieron forzados a recaudar fondos por su propia cuenta para tratar de juntar los recursos económicos necesarios para participar en varios torneos que serían claves para buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de que no tuvieran certidumbre si recibieran recursos por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Salazar, entrenador de ambos atletas, contó a EL UNIVERSAL que calcula que necesitan cerca de 800 mil pesos a solventar los gastos de transportación, alimentación, hospedaje, terapias médicas, entre otros gastos de los dos gimnastas.

"Tuvimos una reunión con Conade y la Federación Mexicana de Gimnasia en diciembre pasado. Tanto a Joshua como a Kevin les aprobaron las competencias para que participen en este año", dice el entrenador en entrevista con El Gran Diario de México. "Pero hasta ahora no nos han depositado los recursos. No sé lo que pasó para que no lo hayan hecho".

Joshua pelea su clasificación a Tokio 2020 vía las Copas del Mundo. Este certamen consta de tres fechas restantes (Australia, Azerbaiyán y Qatar) en los que debe de terminar en los primeros lugares para ganar su pase a las Magnas Justas. La primera fecha inicia el 15 de febrero, por lo que se encuentra contrarreloj para conseguir los recursos.