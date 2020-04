Giovani admite deuda con América

CIUDAD DE MÉXICO.- Giovani dos Santos reconoció que todavía no cumple con todas las expectativas que hay sobre él y lamentó el no ser constante con su nivel.

"Soy autocrítico, las expectativas son altas hacia mí y en este club siempre se le pide lo mejor a un jugador... Ha sido un año de muchos retos, cuando mejor estaba trabajando pasa esta contingencia. Antes en mi carrera sólo veía problemas y me enfocaba en eso, ahora me enfoco en las soluciones de mis problemas, es un constante aprendizaje, toco madera con las lesiones y que me respeten para encontrar mi máximo nivel", dijo Dos Santos en una videoconferencia.

Por ahora, el americanista aseguró que está en buen estado físico y vislumbra que el parón deportivo por la contingencia de coronavirus no debería tumbar al América en su vuelta a la competencia. Ni la posibilidad de retomar el Clausura 2020 con dobles jornadas será pretexto.

"Estamos acostumbrados a las dobles jornadas, creo que América está acostumbrado por sus últimas temporadas, por eso no nos tiene que afectar, contamos con una plantilla bastante amplia, de mucha calidad, vamos a esta perfectos para las dobles jornadas", se comprometió el delantero de las Águilas. "En el América no importa si hay afición o no [por las medidas sanitarias], debemos ganar los partidos, jugaremos todos con intensidad para conseguir los resultados".