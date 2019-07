Giovani dos Santos cumple su sueño de tener alas

A Giovani dos Santos se le cumplió representar al América, el equipo al que le prometió fidelidad si un día llegaba al futbol mexicano. Las Águilas encontraron su nuevo "10" en el Nido.

Después de varias semanas de negociaciones, por fin llegó a un acuerdo salarial para firmar con los de Coapa, necesitados de un ídolo, ante la salida de Oribe Peralta al Guadalajara.

Gio terminó su paso con el LA Galaxy porque no aceptó que le bajaran el sueldo, por lo que no juega un partido oficial desde octubre del año pasado.

Desde que Dos Santos quedó fuera del conjunto californiano, en el cual milita su hermano Jonathan, se generó información respecto a una posible llegada a la Liga MX, competencia en la que nunca ha disputado un minuto.

Sin ofertas en la MLS, mucho menos de Europa, al tres veces mundialista con el Tricolor (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) se quedaba con la única opción de establecerse en su país.

El América y Dos Santos tardaron en ponerse de acuerdo para terminar con la negociación, ya que las Águilas no tenían que batallar con otro club para el fichaje. Giovani estaba libre y no existía un mejor momento.

A pesar de que el delantero creció en Monterrey, antes de ser descubierto por el Barcelona, Dos Santos siempre ha sido seguidor del América. Su padre, Geraldo Francisco, mejor conocido como Zizinho portó el azulcrema en su paso por la Liga Mexicana.

El propio exfutbolista formó parte de las negociaciones con la directiva azulcrema para que su hijo cumpliera el sueño.

Con 30 años de edad, Giovani busca en Coapa otro comienzo, una etapa de éxitos y estabilidad, como la que encontró en Los Ángeles pero que, al final, no terminó en buenos términos.

El América quería una bomba en este mercado de fichajes y parece que la encontró.