Simone Biles se casa otra vez, ahora en Cabo San Lucas

La exitosa gimnasta estadounidense Simone Biles se casó con el jugador de futbol americano Jonathan Owens el pasado 22 de abril en Houston, Estados Unidos. Sin embargo, recientemente viajó a México para celebrar una segunda boda en compañía de sus amigos y familiares.

A diferencia de la ceremonia llevada a cabo en suelo estadounidense a la cual asistieron únicamente los novios y testigos, la boda en Cabo San Lucas tuvo a más de 100 invitados.

Simone, que hace un año visitó la Ciudad de México para participar del evento México Siglo XXI de la Fundación TELMEX Telcel para contar su historia de superación y éxito en los deportes, decidió volver al país para que sea escenario de un momento que no olvidará nunca en su vida.

Biles compartió en redes sociales las imágenes de su boda en la playa y según medios estadounidenses, utilizó cuatro vestidos y partió un pastel de siete pisos.

LA EXITOSA CARRERA DE SIMONE BILES

La joven atleta de 26 años es considerada una de las mejores gimnastas de la historia. A los 16 años, llamó la atención del mundo al conquistar dos medallas de oro en el Campeonato Mundial, incluido el concurso completo.

No obstante, no son sus únicos títulos mundiales. Entre 2014 y 2015 sumó ocho preseas doradas más.

En Juegos Olímpicos, Biles presume un medallero de cuatro oros, una plata y dos bronces en dos participaciones.