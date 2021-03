Giovani responde a Herrera tras declaraciones sobre juego con Holanda

Unas horas después de que Miguel Herrera criticara a Giovani dos Santos por ser muy propenso a las lesiones y asegurar que le solicitó su cambio, en el partido de octavos de final del Mundial Brasil 2014 -ante Países Bajos-, el actual futbolista del América refutó a su exentrenador.

El "Piojo" aseguró que Gio le pidió salir porque "le quemaban los pies" por el calor en Fortaleza, versión negada por el atacante.

"En toda historia siempre hay dos versiones, y ésta es la que yo viví en el partido ante Holanda del Mundial de Brasil 2014", publicó Dos Santos, en sus cuentas oficiales de redes sociales.

"Cuando veo que voy a salir, me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente, estaba molesto; sin duda, este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar".

Giovani marcó la anotación con la que el Tricolor pareció acercarse al anhelado quinto partido, sobre el hirviente césped del estadio Castelao, en Fortaleza.

"Si alguien duda de lo que digo, vea el video de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve un gesto de dolor o que me dirijo a la banca para pedir el cambio. Las imágenes hablan por si solas".

El medallista de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 asegura que si hubiera sentido alguna molestia, tampoco habría solicitado ser relevado, por la importancia del cotejo.

Insisto: aquel día quería terminar el partido y aunque hubiera tenido ampollas en los pies, orejas quemadas o me faltara el aliento, cosas que no ocurrieron, yo hubiera dado todo por estar los 90 minutos con mi Selección", finalizó.