Gobernador de Jalisco desea ser entrenador de futbol

l gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha mostrado que es un aficionado más al futbol y que su equipo son las Chivas.

En los últimos días su nombre ha estado cercano a la Liga MX pues para los Cuartos de Final de ida ante el América, el gobierno de dicho estado junto a la directiva del Guadalajara permitieron el ingreso de afición al estadio Akron en un 12% de aforo.

Esta vez, Alfaro, en entrevista con Latinus, señaló que después de cumplir su mandato en Jalisco, su futuro no está en la política, sino en el futbol, pero no sólo eso, el gobernador agregó que en el balompié le agradaría desempeñarse como director técnico.

"Mi proyecto está en otra ruta, quiero dedicarme al tema del futbol, me encantaría tener esa opción en mi vida, a lo mejor como entrenador de futbol", señaló.