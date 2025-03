Gobierno busca esquema para corridas de toros sin maltrato animal

Ante la discusión en el Congreso de la Ciudad de México para prohibir las corridas de toros en la capital del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que debe buscarse "un esquema" que contemple una actividad cultural sin maltrato animal.

En su conferencia mañanera de este miércoles 12 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también reconoció a la cultura taurina en México, pero indicó que es tiempo de hacer una revisión del tema.

"Hay esquemas que hay en otros lugares del mundo, que creo que está considerando el Gobierno de la Ciudad, junto con organizaciones de protección a los animales, incluso algunos de los taurinos en donde no se maltrate al animal, al toro.

"De tal manera que sea una actividad cultural, pero que el animal no sea maltratado; es decir, que no haya muerte y que tampoco haya el daño en las corridas. Yo estoy de acuerdo en esta posibilidad", dijo la Presidenta.

Mencionó que el maltrato animal ya está en la Constitución e insistió en que se evite maltratar a los toros.

"Si se pueden combinar las dos cosas, creo que sería la mejor", añadió.