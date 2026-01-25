logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Golea el Como 6-0 a Torino en la Serie A

Por AP

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Golea el Como 6-0 a Torino en la Serie A

ROMA.- Como aplastó el sábado 6-0 a Torino en la Serie A, siguiendo su victoria por 5-1 sobre el mismo oponente en noviembre.

Anastasios Douvikas anotó dos veces para Como, y Martin Baturina, Lucas Da Cunha, Nicolas-Gerrit Kuhn y Maxence Caqueret también contribuyeron para el equipo de Cesc Fàbregas.

Como subió al quinto lugar, justo fuera de los puestos de la Liga de Campeones. Sus 40 puntos ya son un récord en la máxima categoría para el club ubicado en la frontera suiza.

Además, Cagliari, que está en la mitad de la tabla, venció 2-1 a la Fiorentina, dejando al club toscano en la zona de descenso; y Lazio empató 0-0 en Lecce.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El domingo, el segundo clasificado AC Milan visita al cuarto clasificado Roma y el tercer clasificado Napoli visita a la Juventus, la sexta clasificada.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Julio César Chávez Jr. se enfrenta a Ángel Julián en un combate esperado
    Julio César Chávez Jr. se enfrenta a Ángel Julián en un combate esperado

    Julio César Chávez Jr. se enfrenta a Ángel Julián en un combate esperado

    SLP

    El Universal

    El hijo del Gran Campeón busca redimirse tras polémicas anteriores

    Dani Alves presume foto con playera de la Selección Mexicana
    Dani Alves presume foto con playera de la Selección Mexicana

    Dani Alves presume foto con playera de la Selección Mexicana

    SLP

    El Universal

    El exjugador de Pumas comparte imagen con jersey mexicano. ¿Qué mensaje transmitió?

    Tigres suma a Emma Watson como refuerzo estelar
    Tigres suma a Emma Watson como refuerzo estelar

    Tigres suma a Emma Watson como refuerzo estelar

    SLP

    El Universal

    Emma Watson, proveniente del Manchester United, jugará en Tigres durante el Clausura 2026. Conoce todos los detalles.

    México se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso de alto nivel
    México se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso de alto nivel

    México se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso de alto nivel

    SLP

    EFE

    Javier Aguirre busca poner a prueba a su equipo mexicano frente a un rival sudamericano de respeto.