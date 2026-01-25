Golea el Como 6-0 a Torino en la Serie A
ROMA.- Como aplastó el sábado 6-0 a Torino en la Serie A, siguiendo su victoria por 5-1 sobre el mismo oponente en noviembre.
Anastasios Douvikas anotó dos veces para Como, y Martin Baturina, Lucas Da Cunha, Nicolas-Gerrit Kuhn y Maxence Caqueret también contribuyeron para el equipo de Cesc Fàbregas.
Como subió al quinto lugar, justo fuera de los puestos de la Liga de Campeones. Sus 40 puntos ya son un récord en la máxima categoría para el club ubicado en la frontera suiza.
Además, Cagliari, que está en la mitad de la tabla, venció 2-1 a la Fiorentina, dejando al club toscano en la zona de descenso; y Lazio empató 0-0 en Lecce.
El domingo, el segundo clasificado AC Milan visita al cuarto clasificado Roma y el tercer clasificado Napoli visita a la Juventus, la sexta clasificada.
