Golea el Lille 3-0 a Lens, y lo aleja del título

PARÍS.- Lens cayó goleado 3-0 por Lille y perdió terreno en la carrera por el título de la Ligue 1 después de que el Derby du Nord se interrumpió brevemente debido a cánticos homofóbicos el sábado.

Un día después de que el Paris Saint-Germain aumentó su ventaja a cuatro puntos al vencer 3-1 a Tolosa, Lens tuvo una mala noche. El PSG está en una posición ideal para retener su título de liga, ya que tiene un partido menos que Lens, segundo de la tabla, de cara a las jornadas finales.

El partido se detuvo a los 35 minutos y el locutor del Stade Pierre-Mauroy instó a los aficionados del Lille a detener los insultos homofóbicos lanzados a sus rivales. El árbitro amenazó con llevar a los jugadores de regreso a los vestuarios.

Después de que se reanudó el juego, Matias Fernandez-Pardo dio una asistencia y marcó para guiar a su equipo al tercer puesto, a nueve puntos del Lens.

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Hákon Haraldsson adelantó al local justo antes del descanso, culminando una jugada rápida iniciada por un pase largo y preciso del capitán del Lille, Aïssa Mandi. Fernandez-Pardo desbordó por la banda izquierda y luego filtró el balón entre dos defensores para encontrar a Haraldsson, sin marca, en el segundo palo.

Un bochornoso malentendido condujo al segundo gol del Lille. El mal pase atrás de Matthieu Udol fue interceptado por Felix Correia después de que Nidal Celik dejó pasar el balón. El extremo portugués llegó al esférico antes que el portero Robin Risser y marcó a puerta vacía a los 50.

Más tarde, Lens consiguió que se marcara un penalti después de que Ismaëlo Ganiou tocó el balón con la mano en el área.

Fernandez-Pardo engañó a Risser desde el punto penal para dejar el Derby du Nord definitivamente fuera para Lens.

¿Sin Panichelli?

No hay problema

Sin su máximo goleador, el Estrasburgo amplió su racha invicta en todas las competiciones a 10 partidos con la victoria 3-1 sobre el equipo del Niza.

Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado anterior derecho mientras entrenaba con Argentina la semana pasada y fue operado el jueves. Se perderá el Mundial y quizá también el inicio de la próxima temporada. Panichelli lidera la liga francesa con 16 goles.

El Estrasburgo, octavo clasificado, en la pelea por puesto europeo.