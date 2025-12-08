Goleadas en la Estelar de la Liga Azteca

El Torneo Mictlán 2025 continúa encendido, y la Fecha 5 de la categoría Estelar Ramiro Leyva, en la Liga de Futbol Azteca, regaló una auténtica montaña rusa de emociones. Desde triunfos sufridos hasta avalanchas de goles, los equipos dejaron todo sobre la cancha este domingo 7 de diciembre.

BUEN TRIUNFO

Con autoridad y sin perder el orden, los Buitres de Monte Oscuro firmaron un triunfo importante 2-0 ante Toros División. Los goles de Israel Vázquez y Felipe Hernández fueron suficientes para mantener a los Buitres en lo alto, en un duelo bien conducido por el árbitro Marco Aurelio Velázquez Soto. Los Toros, pese al empuje, nunca encontraron claridad frente al arco rival.

FIRMA UNA PALIZA

El marcador más escandaloso del día lo dio Neysa 63, que con una ofensiva demoledora aplastó 7-0 a Real Saucito. Said Rico estuvo imparable con cuatro goles, mientras que Denilson Becerra completó la obra con un triplete que dejó sin reacción al rival. El silbante José Esteban Castillo tuvo un partido sin complicaciones.

GANÓ CÓMODAMENTE

Caver mostró un futbol explosivo y efectivo al golear 5-0 a Mulas de Moreno. La ofensiva se repartió entre Giovanni Flores, Jonathan de la Rosa, Francisco Martínez, David Ortega y David Castro, cada uno con su gol a la cuenta. Bajo el arbitraje de Antonio Rodríguez, Caver dominó desde el arranque y nunca soltó el control del encuentro.

SE DESATA Y ARROLLA

La fiesta de goles no paró ahí. Atlético División firmó una de esas tardes en las que todo entra y terminó goleando 9-2 a Abarrotes Muñiz. El protagonista fue Juan Carlos Luevano, autor de cuatro goles, acompañado por el triplete de Erick Francisco Santana, además de los tantos de José Ángel Chávez y Christopher Cibrián. Abarrotes Muñiz descontó con anotaciones de Miguel Ángel Estrada y José Ismael Velázquez, en un partido dirigido por Alfredo Castañón Martínez, quien pitó también el siguiente encuentro.

VENCE CON AUTORIDAD

Blue Stores cerró la jornada con un triunfo sólido 3-1 sobre Deportivo Ramírez. Los goles fueron obra de Karim Martínez, José Cristóbal Loredo y Hermenegildo Morales, quienes guiaron a su equipo con un futbol práctico y efectivo. Iván Camacho descontó por Ramírez, pero no fue suficiente para revertir el rumbo del partido.

El duelo entre Real Mandil y Real Estanzuela quedó pendiente y será reprogramado.