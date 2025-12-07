Akopa está de fiesta con motivo de su sexto aniversario, reafirmando lo que lo distingue: calidad, servicio y un compromiso constante con sus clientes.

La celebración arrancó el viernes 21 de noviembre con la ya tradicional presentación de saxofón en vivo, que marcó el inicio de un fin de semana lleno de música y alegría.

El sábado 22, por la mañana, los comensales disfrutaron de un desayuno acompañado por las notas de un clásico violín. Por la tarde, los ritmos de Funk-Jazz encendieron el ambiente y prepararon el escenario para una noche vibrante con Son Cubano y Salsa, coronada por el esperado encendido de la sorpresa nocturna.

El domingo, la tradición volvió a hacerse presente con el violín en la mañana, mientras que por la tarde el saxofón puso el broche de oro a un fin de semana inolvidable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta celebración, Akopa agradece la preferencia de sus clientes y reafirma su compromiso de seguir ofreciendo experiencias únicas.

La propuesta gourmet de San Luis Potosí que convierte cada visita en una experiencia

En pleno corazón del Centro Histórico de San Luis Potosí, Akopa se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas de cocina mexicana contemporánea. Su combinación de técnica, tradición y creatividad ofrece algo más que una comida: una experiencia gastronómica de sabores únicos.

Su ubicación privilegiada, su exquisita decoración vanguardista, el diseño de sus espacios y una carta en constante evolución lo han posicionado entre los restaurantes favoritos tanto de locales como de visitantes.

El restaurante se sitúa en Tomasa Estévez #500, en pleno corazón del Centro Histórico de San Luis Potosí. Ponemos a disposición de nuestros clientes un estacionamiento gratuito y espacioso para su mayor comodidad, pensando en la comodidad de sus clientes, el restaurante dispone de un amplio estacionamiento gratuito situado justo frente al establecimiento.