Golean Leyendas del Tri a Colombia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de varias semanas de espera, el Estadio Miguel Alemán Valdés de Celaya se vistió de gala para albergar un duelo cargado de nostalgia entre exfutbolistas de México y Colombia.

El encuentro, que generó gran expectativa entre los aficionados por la presencia de leyendas como Carlos "Pibe" Valderrama, René Higuita y Javier Restrepo, terminó con un contundente triunfo para el combinado mexicano, que se impuso por goleada (6-2) a los representantes colombianos.

En un partido donde los exjugadores demostraron que la calidad permanece pese al paso del tiempo, Cuauhtémoc Blanco fue el gran protagonista. El histórico referente del América no solo destacó con asistencias, sino que también deleitó al público al realizar la emblemática "Cuautemiña". Blanco, quien a pesar de su actual faceta como político ha mantenido una participación constante en eventos deportivos, recreó la jugada que dio la vuelta al mundo durante la Copa del Mundo de Francia 1998 ante Corea del Sur. Tras la acción, la afición ovacionó al también exjugador del Real Valladolid de España, quien al sonar el silbatazo final agradeció las muestras de cariño del público celayense.