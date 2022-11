Golfista argentino lanza dardo a México previo a Qatar

A-AA+



PLAYA DEL CARMEN, Camp., noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Si fuera por el golfista argentino Emiliano Grillo, la Selección Mexicana de Futbol no debería presentarse al encuentro contra la Albiceleste porque "no tenés chance".

A menos de 25 días del partido del Tricolor frente a Lionel Messi y compañía, en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, Grillo predijo un resultado favorable para su representativo.?"No tenés chance [sic.]. A México le vamos a ganar, eso es seguro", dijo el sudamericano, número 75 en el Ranking Mundial de Golf, antes de su participación en el World Wide Technology Championship at Mayakoba.

Apasionado aficionado del River Plate, Grillo no se atrevió a predecir el destino de la selección de Argentina durante la Copa del Mundo, pero se dijo fiel al conjunto que dirige Lionel Scaloni. "No lo sé. Sin duda el Mundial es de los torneos más difíciles, entonces hay que ver y esperar... pero estamos en la ´Escaloneta´, siempre...", sonrió.

México enfrentará a Argentina, Polonia y Arabia Saudita, en la fase de grupos de Qatar, en el cual aspira a clasificar a los octavos de final y, posteriormente, alcanzar el "quinto partido" (cuartos de final).

Grillo, por su parte, llega en buen momento a Mayakoba, con dos Top 10 en sus últimos cinco torneos disputados, y es uno de los candidatos para quedarse con la victoria este fin de semana en el campo de El Camaleón.