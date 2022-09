Golovkin considera que ganó a "Canelo" en la Trilogía

A-AA+

A lo largo de toda la promoción de la trilogía, Saúl Álvarez amenazó con mandar a la lona Gennady Golovkin y terminar el combate antes de los 12 rounds; sin embargo, ese golpe nunca llegó, es más, el kazajo no sintió los golpes que le vaticinó el mexicano.

"No sentí golpes tan poderosos, pueden ver que mi rostro está limpio", comentó el peleador asiático al término de la pelea y aceptó que el tiempo no le alcanzó para poder soñar con darle al Canelo su tercera derrota en su carrera, "Simplemente no tuve el tiempo suficiente para desarrollar mi juego porque creo que mi estrategia comenzó demasiado tarde".

Los resultados negativos en la carrera de Gennady Golovkin (42-2-1, 37 KO's) se los ha dado el "Canelo" Álvarez, aunque en esta tercera y última cree que también hubo un resultado polémico, "No siento que perdí la pelea, fue muy limpia para mí y competitiva, especialmente en la segunda mitad en la que siento que me pudo ir mejor. No quiero quitarle mérito al Canelo, pero para ser su división (168 libras) no sentí que fuera más fuerte o veloz, en la segunda parte de la pelea incluso perdió ambas cosas y eso que en los primeros rounds no peleamos demasiado y el ritmo fue lento".

Los 40 años de Golovkin fueron muy mencionados como un factor en contra para la tercera pelea contra el mexicano, pero "GGG" ya advirtió que aún tiene "aire" para continuar en el boxeo, "Todavía tengo pasión por el boxeo, no olviden que tengo tres campeonatos en las 160 libras, no estoy cansado y aún conservo ese fuego interior por el boxeo".