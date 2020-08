Golpiza a ladrón en la combi provoca pelea entre Faitelson y Puig

El pasado lunes se dio a conocer un video que generó polémica en redes sociales, pero que en su mayoría, las personas disfrutaron y aplaudieron reflejando el hartazgo social que vive el país.

Cinco pasajeros golpearon brutalmente a un asaltante que intentó robarlos en una combi del Estado de México. El video, además de mostrar la situación que vive el país en cuanto a la delincuencia se refiere, se convirtió también en una fuente inagotable de memes en redes sociales.

El León aprovechó el momento y se subió "al mame" para interactuar con sus seguidores. La Fiera aprovechó para promocionar su duelo ante Cruz Azul. Esta acción no fue bien vista por Ricardo Puig, conductor de ESPN, quien criticó lo hecho por la cuenta de los Panzas Verdes.

"Muy desafortunado utilizar un video que no hace más que exhibir con escándalo el nivel de violencia e inseguridad en el que vivimos, para promocionar el deporte", escribió en su cuenta de Twitter.

David Faitelson "se subió al tren" y mofo de él con una imagen similar, pero también de la queja de su compañero Puig.

"Abrazo Pietrasanta, siempre y cuando no se moleste 'el purista' de Ricardo Puig. Je, je, je", escribió el periodista de ESPN.

"Que pena tu poca sensibilidad a un tema de país tan delicado Faitelson. Tal vez si vivieras en México -cosa que hace años ya no haces- o si tu amigo no trabajara para el León reaccionarías distinto... Y digo tal vez porque es probable que tampoco así", contestó Ricardo.

"Hola Ricardo... Puede que tengamos una percepción diferente sobre la sensibilidad en algunos temas. Espero que lo respetes. Si vivo en México o no, es relativo: paso gran parte de mi semana entre un país y otro. Y si tengo un amigo en León, pues es algo que no te importa. Abrazo", continuó Faitelson.