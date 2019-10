GP de México impide a Hamilton ser actor

Lewis Hamilton tiene una agenda tan complicada que no le da tiempo para ser estrella de cine.

El piloto, quien esta semana se encuentra en el país por el Gran Premio de México, confesó que tuvo que abstenerse a filmar una escena de la próxima película de "Top Gun, Maverick", con Tom Cruise.

"Me encanta la primera película, soy muy aficionado, pero nunca tuve el tiempo para grabar algo", dijo a ESPN internacional.

La adrenalina de los aviones militares siempre capturó la atención del británico, quien competirá este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

No sería la primera ocasión que Hamilton aparezca en la pantalla grande. El volante de Mercedes también tiene créditos en "Zoolander 2" y "Cars".