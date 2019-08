Gran actuación de Gydman en Estatal de bases obligatorios

Muy buena actuación fue la que tuvieron las integrantes del Centro Gydman dentro del Campeonato Estatal de bases obligatorios, que tuvo lugar el pasado fin de semana

en las instalaciones del Pabellón Multidisciplinario.

En el nivel 6 categoría "A", Ximena Quezada Hernández terminó como subcampeona estatal al obtener segundo lugar en el All Around; en el mismo nivel 6 categoría "B", Martha Mariana Flores Morón se coronó campeona estatal al obtener primer lugar el All Around; por su parte Patricia Rubio González, fue la subcampeona estatal con un segundo lugar en el All Around.

En el nivel 6, categoría "C", Karol Zoe Ruiz Calvo, quedó campeona estatal, gracias a su primer lugar en viga, piso y en el All Around y segundo lugar en salto y barras; como subcampeona estatal quedó Montserrat Aranda Contreras, con un primero lugar en salto y barras y segundo en viga, piso y en el All Around; en el tercer lugar quedo María Elena Rangel Bautista.

En el nivel 5, categoría "B", Mónica Saucedo Lucio, fue la subcampeona estatal, con un segundo lugar en salto, viga, piso y All Around y tercero en barras, Romina Villaseñor Zanatta terminó cuarto lugar; en el nivel 5, categoría "C", Regina Rodríguez Sánchez terminó en séptimo, Valeria López Soriano y Kheira Gutiérrez Jordán ambas en sexto lugar.

En el nivel 4, categoría "B", Renata Moreno Olivo fue décimo primera lugar; Arantxa Ejarque Ayala fue quinto, y Kassandra Ali Alanís Candia fue décima; Liliana Padilla Alanís fue octava, Dannae Sánchez López fue séptima, Daiyu Jiménez Briceño fue décima y Aishlyn Graciela Farfán Martínez fue cuarta lugar.

Finalmente, en el nivel 3, Valentina Oropeza Rojas fue cuarto lugar; Isabella Solórzano Zanatta fue quinta; Camila Pérez Esparza fue octava; Valentina Landeros Hernández, segundo lugar; Montserrat Méndez Viñas fue cuarto lugar; Maya Ramírez Montes de Oca fue tercera y Julieta Aguiñaga Elvira terminó en el lugar siete.