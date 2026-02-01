Gran debut para Germán Berterame

Luego de que este viernes se diera a conocer la llegada de Germán Berterame al Inter Miami y su despedida de Rayados de Monterrey, el mexico-argentino se hizo presente en el banquillo del conjunto de la MLS, por lo que hoy en un duelo amistoso ante Atlético Nacional en Medellín, tuvo sus primeros minutos y muy buenas sensaciones.

El delantero ingresó en un sorpresivo cambio y es que al minuto 55 Luis Suárez marcaba el empate en el juego, ya que el Inter iba abajo en el marcador, el uruguayo salió para que ingresará el jugador de la Selección Mexicana justo al minuto 60, entrando así con el dorsal número 19 para buscar la remontada del equipo.

Así, al minuto 72 se hizo presente el exrayado, cuando logró cederle el balón a Mateo Silvetti cuando justo el naturalizado mexicano iba por el centro y le caían los defensas del Atlético Nacional. Sin embargo, el argentino da un golpe de pierna derecha de primera intención y éste se va por un lado de la portería evitando el gol.

De esta manera se perdió la primera asistencia de Berterame en el conjunto de Miami en este duelo amistoso. Más tarde, le cometieron una falta por la banda izquierda, pero la jugada en balón parado no progresó. Aún así, el equipo tuvo un golpe de buena suerte y al 91, llegó el 1-2 a favor del nuevo club de Germán con un autogol.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elki Rivero, que apenas minutos antes había sufrido una lesión continuó en el partido y terminó anotando en propia puerta, con esto, después de haber caído ante Alianza Lima en su otro duelo amistoso, consiguen una victoria que le viene bien a Berterame dejando una buena impresión para la escuadra de Javier Mascherano.