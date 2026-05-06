Gran inicio del raquet potosino en ON-2026

Con una jornada llena de triunfos y actuaciones destacadas, la delegación de San Luis Potosí inició su participación en la disciplina de raquetbol dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, teniendo como sede el Centro Deportivo La Loma, donde se disputa la primera fase del certamen.

En la categoría 21 años varonil, Nicolás Galindo comenzó con paso firme al vencer en tres sets al zacatecano Diego Herrera por 11-2, 11-4 y 11-4. En contraste, José Luis de Alba cayó en un cerrado encuentro ante Santiago Mendoza en cinco sets. Posteriormente, ambos potosinos hicieron mancuerna en dobles para imponerse con autoridad a la dupla de Zacatecas en tres sets.

Dentro de la categoría Sub 16 varonil, Santiago Castillo destacó con dos victorias contundentes en sets corridos ante rivales del Estado de México y Zacatecas. A su vez, Axel Sánchez sumó dos triunfos, uno de ellos en cinco sets frente a un competidor de Nuevo León, en uno de los duelos más intensos de la jornada.

En la categoría Sub 14, Inti Hernández Juárez protagonizó un dramático triunfo en cinco sets ante Chihuahua, aunque más tarde fue superado por un rival de Zacatecas. Por su parte, Ricardo Hernández no logró avanzar tras caer ante Max Soto.

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En la división de 12 años, José Carlos Pérez consiguió una valiosa victoria ante Nuevo León, mientras que Christopher Seth Aradillas Cano también avanzó tras imponerse en cuatro sets.

En la rama femenil, Ximena Bustamante (Sub 21) abrió con triunfo ante Zacatecas, aunque posteriormente cayó frente a Sonora. En la categoría Sub 16, tanto María Emilia Malo Azcona como Danna Hernández avanzaron con victorias contundentes en sets corridos.

Para la categoría Sub 14, Andrea Martínez logró un triunfo sólido ante Tamaulipas, mientras que Regina Saldívar Reyes no corrió con la misma suerte. En tanto, Frida Sofía Laureano Meléndez protagonizó una de las victorias más dominantes del día al imponerse 11-0, 11-0 y 11-0 a su rival de Baja California.

La jornada cerró con excelentes noticias en dobles femenil, donde en Sub 14 la dupla de Regina Saldívar Reyes y Andrea Martínez López avanzó a semifinales tras vencer a Baja California, mientras que en la categoría 21 años Carolina Bonifacio y Ximena Bustamante también aseguraron su lugar en semifinales con un triunfo ante la dupla de Sonora.