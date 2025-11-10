Grandes Ligas limitan apuestas por lanzamientos individuales

NUEVA YORK (AP) — El béisbol de las Grandes Ligas anunció el lunes que sus operadores de juegos autorizados limitarán las apuestas en lanzamientos individuales a 200 dólates y las excluirán de las combinadas, un día después de que dos lanzadores de los Guardianes de Cleveland fueran acusados de manipular pitcheos a instancias de apostadores.

MLB informó que los límites fueron acordados por operadores de casas de apuestas que representan más del 98% del mercado de apuestas en Estados Unidos.

Detalleó en un comunicado que las apuestas sobre lanzamientos enfocadas en resultados de velocidad y de bolas y strikes "presentan riesgos elevados de integridad porque se centran en eventos únicos que pueden ser determinados por un solo jugador y pueden ser inconsecuentes para el resultado del juego".

“La liga afirmó que el riesgo en estos mercados a nivel de lanzamiento se mitigará significativamente con esta nueva acción dirigida a reducir el incentivo para participar en conductas indebidas. La creación de un límite estricto de apuestas en este tipo de apuestas, y la prohibición de combinarlas, reduce el pago para estos mercados y la capacidad de eludir el nuevo límite”, agregó.

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores dominicanos de Cleveland, fueron acusados el domingo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn de cargos de haber aceptado sobornos de apostadores deportivos para lanzar ciertos tipos de lanzamientos. Fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para influir en competiciones deportivas mediante soborno y conspiración para lavado de dinero.

El abogado de Ortiz, Chris Georgalis, dijo en un comunicado que su cliente era inocente y "nunca ha influido, ni influiría, de manera inapropiada en un juego, ni por nadie ni por nada".

Un abogado de Clase, Michael J. Ferrara, afirmó que su cliente “ha dedicado su vida al béisbol y a hacer todo lo posible para ayudar a su equipo a ganar. Emmanuel es inocente de todos los cargos y espera limpiar su nombre en la corte”.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2018 dictaminó que la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Amateur de 1992 era inconstitucional, permitiendo a los estados legalizar las apuestas deportivas.