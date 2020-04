Grandes Ligas sanciona a Red Sox por robo de señales

El terremoto que hace unos meses azotó a los Astros de Houston por robo de señales en la temporada 2017 tuvo este miércoles una réplica de menor intensidad, pero en Boston.

Las Grandes Ligas dieron a conocer que culminó la investigación a los Red Sox por incurrir en dicha acción (espionaje), aunque llevada a cabo de modo distinto, durante la campaña 2018, en la que resultaron campeones.

A diferencia de lo determinado con los Astros, a la organización de Massachusetts prácticamente se le absolvió, con excepción de un empleado: el encargado de la sala de repeticiones, J.T. Watkins.

Acusado de revisar secuencias de las novenas visitantes y proveer la información a los peloteros antes de los juegos, Watkins fue suspendido de toda actividad relacionada con el beisbol por toda la temporada y postemporada 2020 y, en caso de volver para 2021, no podrá operar como responsable del cuarto de video.

Mediante un comunicado, el comisionado Rob Manfred detalló que las medidas adoptadas por Watkins no tuvieron el mismo impacto que las llevadas a cabo por el equipo de Houston un año antes.

Tanto el exmanager Alex Cora como el resto de la plantilla y staff no fueron hallados culpables, al declarárseles "no conscientes" de lo realizado por Watkins, a pesar de la existencia de algunas sospechas entre los jugadores.

No obstante, Cora cumplirá con la sanción de un año impuesta por su involucramiento en las trampas de los Astros de 2017, cuando fungía como coach de banca. El único castigo impuesto a los patirrojos como institución fue la privación de su selección de segunda ronda en el Draft de 2020.