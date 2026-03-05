Greene se someterá a resonancia magnética

GOODYEAR.- El as Hunter Greene abandonó el campamento de entrenamiento de primavera de los Rojos de Cincinnati debido a rigidez en el codo derecho.

El mánager Terry Francona y el presidente de operaciones de beisbol Nick Krall informaron a los reporteros el miércoles que Greene se someterá a una resonancia magnética en Cincinnati y será evaluado por el consultor ortopédico del equipo, el doctor Timothy Kremchek. Greene también consultará al médico principal de los Dodgers de Los Ángeles, el doctor Neal ElAttrache.

Greene incorporó más trabajo de la parte inferior del cuerpo a su rutina de temporada baja con la esperanza de evitar lesiones.

Greene tuvo marca de 7-4 con efectividad de 2.76 el año pasado, ayudando a Cincinnati a conseguir un comodín de la Liga Nacional para su primera aparición en los playoffs desde 2020.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Greene, cuya recta de cuatro costuras promedió 99,5 millas por hora —la mayor velocidad promedio en las Grandes Ligas entre quienes lanzaron al menos 1.250 pitcheos—, quedó limitado a un mínimo en su carrera de 19 aperturas y 107 entradas y dos tercios. Aun así, sus 296 lanzamientos de 100 millas por hora o más fueron la segunda mayor cifra en las Grandes Ligas, detrás de los 422 de Mason Miller.

Greene fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 9 de mayo por una distensión en la ingle derecha. Regresó el 23 de mayo e hizo tres aperturas antes de volver a la lista de lesionados por la misma lesión. Esta vez, permaneció fuera hasta el 13 de agosto.

Greene, de 26 años, está por iniciar su quinta temporada en las Grandes Ligas. Fue seleccionado como All-Star de la Liga Nacional por primera vez en 2024, cuando registró marca de 9-5 con efectividad de 2.75 en 26 aperturas. También sumó 169 ponches en 150 entradas y un tercio, pese a pasar tiempo en la lista de lesionados ese año por molestias en el codo.