Griezmann cerca de llegar al Barcelona

BARCLEONA.- Antoine Griezmann jugará este sábado (13 h.) en Valencia ante el ante el Levante su último partido oficial con el Atlético de Madrid. Con un precio de 120 millones, a partir del 1 de julio, Griezmann está en el mercado y todos los equipos pueden hablar con él. En este sentido, el canal francés RTL adelanta este viernes que Sevan Karian, su abogado, llegará este fin de semana a Barcelona para pasar en la Ciudad Condal los próximos tres días.

La noticia coincide con las declaraciones de Pep Guardiola y Thomas Tuchel, entrenadores de Manchester City y Paris Saint- Germain, respectivamente, asegurando que no quieren fichar al delantero del Atlético de Madrid.

"El Barça puede estar tranquilo. No estamos interesados en él porque no lo podemos comprar", ha comentado el técnico del campeón de la Premier League. Por su parte, el entrenador alemán del campeón de la Ligue 1 ha argumentado que la prioridad es reforzar la defensa: "Griezmann puede jugar en cualquier equipo del mundo, aunque para nosotros su fichaje no es una posibilidad real. Tenemos otras prioridades y debemos empezar reforzando la defensa".