Griezmann firma con Orlando City

ORLANDO.- Antoine Griezmann se despedirá del Atlético de Madrid al final de la temporada para mudarse a la MLS con Orlando City.

El campeón del mundo francés, de 35 años, oficializó el martes su fichaje con Orlando City. El acuerdo se extiende desde julio hasta la temporada 2027-28, con una opción por un año adicional.

"Desde mi primera conversación con el club, pude sentir una ambición fuerte y una clara visión para el futuro, y eso realmente me convenció", dijo Griezmann en un comunicado difundido por Orlando City.

El atacante se proclamó campeón del Mundial de 2018 y alcanzó la final del Mundial de 2022. Se retiró de la selección en 2024 con 44 goles en 137 partidos internacionales.

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Griezmann es el máximo goleador histórico del Atlético con 211 tantos, pero sus minutos han sido administrados por el técnico Diego Simeone esta temporada. Aun así, Griezmann suma 13 goles en esta campaña en todas las competiciones.

Otrora jugador de la Real Sociedad y el Barcelona, el "Principito" suma 10 temporadas en el Atlético. Sus 488 partidos son la cuarta mayor cifra en la historia de los colchoneros.

Ha ganado tres títulos con el Atlético: la Supercopa de España de 2014, la Liga Europa de 2018 y la Supercopa de la UEFA de 2018. El Atlético disputará la final de la Copa del Rey el próximo mes y se topará con el Barcelona en los cuartos de final de la Liga

de Campeones.

"Dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy", dijo Griezmann, citado por el Atlético. "Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions".

"Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo", añadió. "Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos".