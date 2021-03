Guanajuato quiere comprarle el estadio León a Roberto Zermeño

Diego Sinhue Rodríguez, gobernador del estado de Guanajuato, anunció que se tiene la intención de comprar los terrenos en donde actualmente se encuentra el estadio León, "porque no pueden quedar en manos de particulares".

El mandatario señaló que la zona está diseñada para que los ciudadanos disfruten de él, y no solo unos cuantos. "El alcalde de León,Héctor López Santillana, cuenta con nuestro respaldo, con nuestro apoyo, económico y moral del gobierno del estado para adquirir a las seis hectáreas que contemplan el Estadio León, no puede permitirse que queden en manos de intereses ajenos al publico de este Distrito León", dijo.

Los terrenos y el estadio son propiedad del club Social y Deportivo León AC, dirigido por Roberto Zermeño, quien también presidió el club en los 90. Zermeño los reclamó hace algunos meses provocando que el equipo saliera del estadio durante algunos juegos, llegando finalmente a un acuerdo.

El club León ha anunciado la construcción de un nuevo estadio, que nada tendrá que ver con Roberto Zermeño.