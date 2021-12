Guardado y su pasión por el Atlas: "Siempre seré rojinegro"

SEVILLA, España (EFE).- El centrocampista mexicano del Betis Andrés Guardado ha hecho gala de su pasión rojinegra de "siempre" por el Atlas tras la consecución del título del Torneo Apertura 2021 de México por el equipo de toda su vida y asegurado que si explica las razones de su fidelidad a los 'Zorros' no se entenderían.



"Soy aficionado al Atlas de toda la vida, crecí en sus gradas y siempre seré rojinegro", manifestó a los medios del Betis Andrés Guardado, quien recordó que llegó al equipo de Guadalajara con seis años y se fue con diecinueve en 2007 rumbo al Deportivo de La Coruña.

Andrés Guardado dijo que la noche en la que el Atlas salió campeón fue "perfecta" después de que el Betis ganara a la Real Sociedad por 4-0 y de que el piloto belga Max Verstappen se impusiera en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.

Explicó que su pasión por los 'Zorros' es parecida a la del Betis por la vehemencia e incondicionalidad con la que se viven ambas fidelidades pese a que no vayan acompañadas por muchos títulos.

"Si te lo explico, no lo entenderías", aseveró el medio tapatío, quien confesó que vio el partido con el sigilo necesario para que no se despertaran sus hijos, aunque no pudo evitar que sí lo hiciera su mujer con los nervios de una final "con alargue" y tanda de penaltis en el estadio de Jalisco.

José Andrés Guardado Hernández, de 35 años, recaló en el Betis en el verano de 2017 procedente del PSV Eindhoven neerlandés, por algo más de 2 millones de euros, y desde su llegada se ha convertido en uno de los pesos pesados del vestuario del equipo verdiblanco y uno de sus capitanes.

'El Principito', que ha disputado cuatro Mundiales con el Tri, jugó antes de recalar en el Betis cinco temporadas en el Deportivo y dos en el Valencia; luego se marchó en la 2013-14 al Bayer Leverkusen y de ahí al PSV, equipo en el que fue una pieza clave para que conquistara las ligas de 2015 y 2016.