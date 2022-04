Guardiola dice que Klopp es el 'mayor rival' en su carrera

De cara a un duelo que podría decidir el título de la Liga Premier, el técnico del Manchester City Pep Guardiola dijo que su rivalidad con su colega del Liverpool Jürgen Klopp es la más intensa que ha experimentado durante su carrera.

Muchos recuerdan los choques de Guardiola con José Mourinho cuando dirigían respectivamente al Barcelona y al Real Madrid, las dos potencias de La Liga española.

Sin embargo, Guardiola considera que el nivel de competencia que el City ha enfrentado ante el Liverpool en los años recientes es superior a cualquiera que haya encarado con el Barcelona cuando rivalizaba con el Madrid en los certámenes de España y en la Liga de Campeones de Europa.

"En los últimos cinco años, ellos han sido el mayor oponente", dijo Guardiola el viernes, en referencia a Liverpool. "Jürgen, como técnico ha sido el mayor rival que he tenido en mi carrera, y pienso que lo que proponen ambos equipos es bueno para el fútbol... Recordaré mi periodo acá, cuando me retire, mire los partidos y juegue al golf. Recordaré que mi mayor rival era el Liverpool, seguro".

El City tiene una ventaja de un punto sobre los Reds, de cara al encuentro en el Etihad Stadium.

"Los tres puntos serían tremendamente importantes, pero después quedarán todavía siete partidos, 21 puntos, y puede haber muchas cosas por las cuales jugar en la Champions y la FA Cup", comentó Guardiola. "Pero desde luego que es importante".

El partido del domingo será el segundo de cuatro del City durante dos semanas de intensidad a tope. El periodo incluyó ya la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, y habrá de incluir la vuelta, así como otro cotejo ante Liverpool, en las semifinales de la Copa de la FA.

Guardiola desestimó la idea de que estaría satisfecho con un empate ante Liverpool.

"Entrenamos hoy para replegarnos durante 90 minutos, para obtener el 0-0", ironizó

A diferencia de la enconada rivalidad con Mourinho, Guardiola y Klopp se profesan respeto mutuo.

"Jürgen hace que el mundo del fútbol sea un mejor lugar para vivir en él, con su mensaje", dijo el español.

A su vez, el alemán ha descrito a Guardiola como el mejor técnico que hay.

"Gracias, pero no lo soy", dijo Guardiola. "Me gustaría decirle que soy el mejor pero no es así".