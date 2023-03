Guardiola recuerda su paso por México

México.- Un año antes de que empiece su exitosa carrera como director técnico, el español Pep Guardiola tuvo su última experiencia como jugador de futbol en los Dorados de Sinaloa y recientemente, recordó su paso por el futbol mexicano haciendo una crítica al sistema de la Liga.

En una conversación con Paramount, la empresa encargada de los derechos de transmisión de la Premier League, el técnico del Manchester City recordó aquel primer semestre del 2006 en el que jugó con el equipo de Sinaloa en una liga que para él, era completamente desconocida.

“Tuvimos muy buena temporada. Luego por inventos suyos, de estos países, del porcentaje -no sé si así se dice- que lo que haces en el pasado te afecta en el presente, cosa que jamás voy a entender porque uno juzga lo que haces ahora, no en el pasado. No entiendo por qué se protege tanto a los equipos poderosos y no a los pequeños”, señaló Pep.

Sin embargo, no todo fueron críticas. El estratega multicampeón con equipos como Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City agregó que en el futbol mexicano tuvo una de las mejores etapas de aprendizaje para su posterior carrera como entrenador.

“Nos la pasamos muy bien. Fue una época fantástica. Conocí otra realidad, entrenado por Juanma Lillo, que a lado de Johan Cruyff fue uno de los mejores entrenadores que he tenido. Espero algún día volver a Sinaloa para ver a gente que sé que sigue ahí, pero está tan lejos. No nos da la posibilidad de hacerlo. Tuve una gran experiencia, de jugar en la altura, que no lo había vivido. Tengo un gran recuerdo del fútbol mexicano” concluyó.

LA ETAPA DE GUARDIOLA

EN DORADOS

Después de su aventura con el Al-Ahli Doha en Qatar, Guardiola tuvo ofertas para retirarse en la Premier League cuando el City no era lo que es hoy en día o con el Wigan Athletic, actualmente en la segunda división del futbol inglés. Sin embargo, eligió jugar en México.

Con Dorados jugó el Clausura 2006 y en total convirtió un gol en 10 partidos, en una temporada en la que “El Gran Pez” terminó por descender a la categoría de plata a pesar de terminar octavo en la tabla general de posiciones.