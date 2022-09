Guerra fratricida en los Pogba: Se investiga posible extorsión a Paul

Las autoridades francesas investigan una posible extorsión en banda organizada contra el campeón mundial francés Paul Pogba, una noticia que ha indignado a su hermano Mathias, que afirmó que "cuando eres famoso, te hacen más caso, pero no estás por encima de la Justicia".

De acuerdo con Franceinfo, el medio del Juventus de Turín -lesionado en una rodilla- ya ha declarado ante investigadores de la oficina central de la lucha contra el crimen organizado. El caso se abrió a comienzos de agosto y no han trascendido más detalles del mismo.

Aunque se desconoce de momento si Mathias está oficialmente implicado en este asunto, el joven de 32 años despertó la curiosidad de muchos cuando el sábado aseguró, en un vídeo en las redes sociales grabado en varios idiomas, que iba hacer revelaciones "explosivas" sobre su hermano Paul y también sobre Kylian Mbappé, sin decir cuáles.

Este domingo, los abogados del internacional francés respondieron vía comunicado: "Las declaraciones de Mathias Pogba en las redes no son, desgraciadamente, una sorpresa. Estas se unen a las amenazas e intento de extorsión en banda organizada contra Paul Pogba. Las autoridades competentes en Italia y en Francia están al corriente desde hace un mes".

Poco después se divulgó la investigación en Francia, ya en curso hace semanas.

De nuevo en Twitter, en una cuenta que abrió este viernes, Mathias replicó casi de inmediato. "Espero que no os dejéis engañar por un intento de manipular a los medios y las autoridades. Cuando eres famoso, el mundo está contigo, las autoridades te hacen más caso. Pero no estás por encima de la Justicia. Los policías no son tus lacayos", dijo, interpelando a Paul.

Luego, Mathias, futbolista que ha jugado sobre todo en categorías inferiores y que actualmente está sin equipo, habló de una supuesta investigación contra un primo de los dos.

"No hace mucho, mi hermano afirmó a la policía italiana que no conocía a nuestro primo carnal, con quien crecimos (...) Se trataba de una denuncia de acoso contra un primo inocente", señaló.

En el explosivo mensaje del sábado, Mathias dijo que tiene "cosas importantes que contar" sobre Mbappé, asegurando contar con "numerosos testimonios", y criticó veladamente a Rafaela Pimenta, la letrada brasileña que ahora se hace cargo de los asuntos profesionales de Pogba después del fallecimiento de Mino Raiola.