Guerreras FCAS son eliminadas

El equipo de las Guerreras FCAS se cansó de fallar y finalmente perdieron ante Alacranes de Aguascalientes con marcador de 1-0, en partido de la ronda de cuartos de final de la actual temporada de la Liga de Futbol Femenil del Bajío, en duelo que se jugó a un solo partido.

El encuentro tuvo lugar en el campo 1 de pasto sintético de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, en donde la escuadra de las FCAS dominó todo el partido y se cansaron de fallar una y otra vez y dicen el refrán que el que "perdona, pierde" y eso de les sucedió, porque en esta ocasión no pudieron meter un solo gol, cuando apenas hace ocho días le habían ganado con cartones de 3-0 a este mismo equipo.

Las pupilas de Ricardo Ochoa dominaron todo el primer tiempo, sin embargo, en el minuto 30, en un tiro de media distancia el balón techa a la portera de las Guerreras Andrea Díaz para de esta forma ponerse arriba en el marcador, ventaja que ya nunca perdieron.

En el segundo tiempo, las cosas no cambiaron, Guerreras estuvieron presionando, tuvieron opciones de anotar, pero no las concretaron, ya al final, un tiro al poste de Ludivina Castillo, un tiro que iba a gol, pego en una misma compañera, total que no la metieron y en esta ocasión fueron eliminadas en la ronda de cuartos de final.

FCAS.- Andrea Díaz, Ludivina Castillo, María José Rodríguez, Mónica Luna, Anairam Muñoz, Alexa Martínez, Diana Alonso, Mariana Tovar, Ana Hernández, Valeria Araujo, Luz María Rivera, entraron de cambio, Luz Ortiz, Mariana Ventura, Natalí Díaz.