Guevara se quedó en la Conade "para sacar el compromiso"

Mucho se dijo, mucho se habló sobre que Ana Gabriela Guevara dejaría la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para irse a buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora, su estado natal.

Al final esto no se concretó. Según Guevara, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió "sacar el compromiso".

La medallista olímpica explicó al respecto: "Es una situación que transita en un carril paralelo a esto. No estaba en el ánimo de generar una mayor incertidumbre a los atletas, por eso no validé el tema", explicó.

"Mi activo político en Sonora persiste -abundó-, porque aparte de posible aspirante a la candidatura soy presidente del partido y mi actividad política no será ajena, participaré poco, mediano o mucho".

Al final, resalta, "el presidente me pidió que saque el compromiso, y no sólo para Tokio, sino también pensando en París, pero habrá que ver cómo acabamos Tokio, primero".