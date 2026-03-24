Guillermo Abascal fuera del San Luis

venturaromario82@gmail.comEl Atlético de San Luis hizo oficial la salida del director técnico español Guillermo Abascal Pérez, quien dejó el cargo este lunes por la tarde tras un paso irregular al frente del conjunto potosino.

El estratega sevillano fue visto saliendo de la Ciudad Deportiva La Presa acompañado de su auxiliar técnico Miguel Flaño, donde aprovechó para despedirse con un breve mensaje dirigido a la afición y al entorno del club.

"Que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito. Que salgan las cosas bien por el futbol local, por el equipo y sobre todo que las cosas que se hagan se hagan con el corazón... muchas bendiciones para todos y que apoyen a su equipo, muchas gracias", expresó Abascal al salir de las instalaciones.

En cuanto a resultados, la gestión de Abascal no logró consolidarse. Dirigió un total de 31 partidos, con saldo de 9 victorias, 4 empates y 18 derrotas, para una efectividad del 29.3 por ciento. Además, su equipo registró 46 goles a favor, 53 en contra y una diferencia negativa de -7.

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Tras su salida, todo apunta a que Raúl Chabrand tomará las riendas del equipo de manera interina. Chabrand se desempeña actualmente como director técnico de la categoría Sub-21 del club y sería el encargado de asumir el control en lo que la directiva define al nuevo estratega del primer equipo.