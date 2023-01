Guillermo Almada ya se reunió con Rodrigo Ares de Parga

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Guillermo Almada y Miguel Herrera han tomado la delantera para llegar al banquillo de la Selección Mexicana, tras la salida de Gerardo "Tata" Martino.

Sin embargo, las negociaciones y pláticas con el mexicano y el uruguayo siguen su curso y este jueves, Rodrigo Ares de Parga, quien tendrá nuevo cargo en la Federación Mexicana de Futbol, se reunió con el entrenador del Pachuca.

"A mí me causó muy buenas sensaciones y nada, fue una reunión muy amena en la que intercambiamos opiniones sobre el futbol y el proyecto deportivo", declaró Almada en entrevista para el programa Ahora o Nunca de ESPN.

Aunque no reveló los detalles sobre la reunión con el polémico exdirectivo de los Pumas, Almada mostró su optimismo por llegar a la "silla caliente" de la Selección Nacional y alcanzar los objetivos.

"Sigo con las mismas ganas y deseo, porque uno, humildemente piensa que puede ser un aporte para el futbol mexicano y hay logros que están al alcance de la mano. México tiene muy buena materia prima en el futbolista, no sólo en Europa, también en la Liga MX y lamentablemente no se ha logrado. Yo soy muy optimista en que se puede alcanzar", aseveró el también extécnico del Santos Laguna.

Guillermo Almada se ha convertido en un serio candidato para comandar al Tricolor, luego de su gran trabajo con Santos y Pachuca; actualmente es el DT campeón del futbol mexicano.