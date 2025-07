Guillermo Ochoa anhela jugar su cuarto Mundial en 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana logró conquistar su décimo título de la Copa Oro de la Concacaf, al derrotar (2-1) a su similar de Estados Unidos.

El Tricolor superó a las Barras y las Estrellas en el NRG Stadium, con anotaciones de Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

La escuadra de Javier Aguirre tuvo que venir de atrás para imponerse a su acérrimo rival en la final, pero terminó siendo mejor y merecidamente se convirtió en campeón.

A pesar de que no disputó ni un solo minuto en los seis partidos que México jugó en esta edición de la Copa Oro, Guillermo Ochoa levantó el trofeo de la Concacaf, junto al actual capitán tricolor, Edson Álvarez.

Sin embargo, su falta de protagonismo no le impide seguir soñando con ser parte de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo.

El experimentado portero reconoció que "sería fantástico en lo personal" jugar su cuarto Mundial, por lo que hará todo lo posible para ser considerado por Javier Aguirre en la lista de México el siguiente año.

"Voy a luchar y voy a trabajar porque no estoy pidiendo que me lo regalen. Sigo trabajando en el máximo nivel día a día con mi equipo y sigo buscando mi lugar en la Selección Mexicana. Me he entregado en todo momento y voy a seguir haciéndolo si me siguen dando la oportunidad", declaró.