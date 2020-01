Guillermo Ochoa despide con elogios a Guido Rodríguez

El argentino Guido Rodríguez dejó en Coapa el ejemplo de lo que América espera de un jugador foráneo, así lo aseguró Guillermo Ochoa. "A Guido le deseo lo mejor, es un futbolista con mucha capacidad y talento, se adaptará rápido a España, llega a un equipo con mucha exigencia en su ciudad", refirió el arquero del marco Águila.

"Ojalá le vaya bien, lo dio todo, es un ejemplo para la gente y los extranjeros que llegan al América, un ejemplo de que se puede ser exitoso y trabajador", elogió tras confirmarse el fichaje del mediocampista al Betis de España este martes.

Sobre su debut en el Clausura 2020 contra los Tigres el próximo sábado, las Águilas tendrán numerosas ausencias; sin embargo, Ochoa no se alarma ni arrastra complejos por perder la final del torneo pasado. "No hay tiempo para pensar en otra cosa, falte gente o no. Aquí no hay excusas, tenemos un partido importante el sábado, estamos con la ilusión, regresamos a entrenar, es una lástima, pero debemos tener la cabeza en alto, dimos todo y toca convivir con la derrota y la victoria, tenemos un grupo muy profesional", atizó.

Finalmente, Ochoa reconoció que en las Águilas "hay la obligación de los dos torneos (Liga MX y Concachampions)".