Guillermo Ochoa pide que la gente devuelva los tanques de oxígeno

El portero Guillermo Ochoa, al igual que Nicolás Benedetti y Richard Sánchez, son los jugadores que dieron positivo a Covid-19 tras enfrentarse al Monterrey, que contaba con varios contagiados.

El arquero mexicano envió un mensaje en redes sociales sobre su estado de salud y aprovechó para hacer un llamado a la gente para que regresen los tanque de oxígeno que ya no utilicen. "Amigos, desafortunadamente me contagié de Covid-19. He tenido unos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás", escribió.

Ochoa también hizo mención a la situación que se está viviendo en la Ciudad de México, en torno al robo de tanques de oxígeno. "Hay personas que necesitan urgentemente de un tanque de oxígeno y sabemos que muchos que han sido rentados ya no son usados y no han sido regresados. Por amor a la vida devuelve tu tanque", concluyó el meta azulcrema.