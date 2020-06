Guillermo Ochoa revela las condiciones en que entrena el América

El América lleva dos días de entrenamientos en sus instalaciones... Dos días de adaptación a su nueva "normalidad". Rumbo al torneo Apertura 2020, la plantilla azulcrema no debe de perder de vista el protocolo de sanidad junto al trabajo para recuperar el ritmo, luego de tres meses de aislamiento social, debido a la pandemia de coronavirus.

Entre los puntos a destacar del protocolo que la Liga MX y el Club América, para el retorno a la cancha, son las prácticas en grupos de seis jugadores y la sana distancia , razón por la que el técnico Miguel Herrera los ha distribuido en diferentes bloques de espacio y horarios.

Pero ¿cómo se vive desde adentro la vuelta al Nido?

El portero Guillermo Ochoa, en un video publicado por el conjunto americnaista en redes sociales, reveló algunos detalles que van más allá de cuando personal les brinda gel antibacterial en las manos y les miden la temperatura, para descartar fiebre.

Después, "bajarnos del auto, llegar ya cambiados, ya con nuestra ropa de entrenamiento y ya desayunados.

"[Trabajamos] seccionados, dividido, no podemos estar juntos, me corresponde la Cancha 1, con [José] Torruco, trabajando algo más específico de porteros, hacemos trabajo de fuerza, de velocidad, poco de desplazamiento, pase de balón, trabajo de coordinación por el tiempo perdido [en el aislamiento], el golpe de balón a las manos... Y poco a poco... De menos a más", relató.

Con los ejercicios bajo la portería, Ochoa siente alivio. Es su elemento, aunque admite que falta recorrido para que el grupo unifique su ritmo hacia el otro torneo.

"Ya en la portería es de acciones combinadas... Poco a poco estaremos con trabajos así en portería, lo que podemos hasta el momento... Espero que en las próximas semanas ya (se entrene) en conjunto el espacio reducido, el trabajo de líneas, un partido chico que creo que sería en una etapa final... Toca esperar", concluyó el también seleccionado nacional.