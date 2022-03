Guillermo Ochoa reveló episodio de violencia que sufrió en Querétaro

Previo al Clásico Nacional entre Chivas y América en el Estadio Akron, Guillermo Ochoa, portero de las Águilas, pidió que todos los clubes de la Liga MX se unan a la iniciativa del Guadalajara, de erradicar a su barras.

El guardameta de las Águilas comentó en conferencia conjunta al Rebaño, previo al Clásico de Clásicos, su opinión sobre el tema de las "barras bravas".

"Esto ya venía sucediendo, se hacían de la vista gorda y lo que se decidió ahora como Guadalajara es lo que deberían hacer todos los equipos", declaró.

Asimismo, el meta de las Águilas recordó un triste episodio que vivió en el estadio La Corregidora del Querétaro, al término de un encuentro.

"Me ha tocado vivir este tipo de casos y me tocó justo en Querétaro... Saliendo de un partido con mis familiar, mis padres, gente estaba golpeando el auto, los vidrios, rompiendo el espejo lateral", relató.

El también portero de la Selección Mexicana destacó que si la decisión será dejar a las "barras bravas", la Liga MX deberá trabajar aún más con estos grupos.

"En caso de acceder a tener las barras deberían tener más control, cámaras encima de ellos, se tiene que hacer bien, no cómo ahora. No es suficiente. Se tiene que trabajar entre todos, jugadores, ustedes como medios de comunicación tratar de generar menos violencia", concluyó.