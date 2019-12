Guillermo Vázquez asegura que el San Luis tiene mucho para ser competitivo

El mexicano Guillermo Vázquez, entrenador del Atlético de San Luis aseguró este viernes que tiene mucho para convertir al equipo en un cuadro competitivo en el torneo Clausura 2020.



"Tiene muchas cosas a favor el Atlético de San Luis para hacerlo un equipo competitivo; en el pasado no se consiguieron los objetivos, ahora la situación es diferente, tenemos que alcanzarlos bajo otra forma de trabajo, aunque implique retos difíciles. Sin dudas, tenemos materia prima" explicó Vázquez a EFE.

El estratega elevó su prestigio en la liga al clasificar a la liguilla dos veces seguidas a Necaxa; de tal modo decidió darle la oportunidad de comandar su proyecto.

"Se ha visto el estilo de juego que tengo; mis equipos se comportan con orden. Lo importante para mí es que seamos competitivos, que cada partido sea una batalla y hagamos daño al rival jugando bien; al mismo tiempo me gusta que mis futbolistas tengan un buen comportamiento fuera de la cancha", observó.

Vázquez, nacido en 1967, aseveró que se siente contento de dirigir el San Luis porque hay pocas oportunidades para entrenadores mexicanos, por lo tanto, se ha comprometido a no defraudar a su directiva.

"Seré lo más profesional que pueda, quiero sobre todo tener una buena comunicación con la directiva porque de ahí parte la estructura medular del proyecto, luego es tener el equipo a punto. El que hayan confiado en mí genera un fuerte compromiso por no fallar", explicó.

San Luis vivió un torneo caótico en el Apertura. Después de despedir de manera poco transparente al entrenador Alfonso Sosa, quien los tenía en zona de clasificación, el uruguayo Gustavo Matosas y Luis García tuvieron malos resultados y no pudieron impedir terminar en el decimoquinto lugar.

"No hubo cosas afables el torneo anterior para el San Luis, y aun así cuando me tocó enfrentarlo fue un equipo de respeto. Sobre las bases que quedaron debo comenzar a trabajar. Me toca estar del lado de la trinchera de este equipo con la idea de exprimir todas las cualidades de mis jugadores", concluyó.