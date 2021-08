Gustavo Barrales, sin fortuna en casa

El piloto potosino Gustavo Barrales regresó a las pistas el fin de semana pasado, participando en la categoría Challenge durante una atípica quinta fecha de NASCAR PEAK México Series, siendo víctima de un contacto que le quitó la posibilidad de volver con un resultado importante a su casa.

Tras más de un año de ausencia, Gustavo Barrales volvió a ponerse al mando del auto #62 Laboratorio Tequis- CASTDIM- Seguros El Potosí- Abellauto- VW Potosina, haciéndolo en el escenario de casa, el Súper Óvalo Potosino, en donde para su mala fortuna, la lluvia a raíz del paso del huracán "Grace" obligó a la cancelación de la jornada sabatina.

Ya el domingo, la lluvia no daba tregua, impidiendo salir a pista hasta poco después de las 16:00 horas, cuando se decidió comenzar directo la competencia, teniendo algunas vueltas en bandera amarilla para posteriormente hacer una detención de 15 minutos en pits fríos, con la intención de realizar los ajustes necesarios.

La bandera verde por fin apareció ante los aficionados que se hacían presentes en las tribunas con un aforo del 15%, soportando desde temprana hora para ver la competencia.

Barrales mostraba un ritmo importante, recuperando puestos y colocándose en posición de pelear por los primeros lugares, hasta que un contacto en bandera amarilla le quitaría esa posibilidad y culminaría la competencia cruzando la meta en el puesto 14.

Al respecto Gustavo Barrales auto #62, comentó: "Me voy contento a pesar de todo, es increíble el volver a sentir esa adrenalina, esa sensación de hacer lo que te apasiona. Pude compartir este regreso con mi familia, aunque todo se complicó por el clima, me quedo con eso y el buen ritmo que se tenía hasta antes del contacto".

Y agregó: "La lluvia, el contacto, fue un fin de semana con circunstancias que salen de nuestras manos, así que no me queda más que agradecer al equipo por su gran trabajo. Por supuesto darle las gracias a Laboratorio Tequis- CASTDIM- Seguros El Potosí- Abellauto- VW Potosina, sin ellos no sería posible este regreso".