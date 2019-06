Gustavo Matosas, muy ligado a México

Matosas es hijo del profesor Roberto Matosas, volante uruguayo que llegó a México a inicios de los 70, cuando Gustavo apenas tenía cinco años.... Su padre, después de jugar en el San Luis y el Toluca, se retiró del futbol activó y se avecindó en el país...

En Toluca compartió escuela con Enrique Peña Nieto, y así lo recordó en la ex residencia oficial de Los Pinos en el 2014, cuando visitó al entonces presidente con motivo del título de León: "Peña Nieto es un año más chico, estuvimos en la misma secundaria en Toluca... Seguramente ya no se ha de acordar de mí", comentó.

Pero el presidente sí se acordó, o bueno, eso dijo: "Varias veces llegamos a jugar futbol en casa de los amigos, en casa de la familia (de Fernando) Corona (qepd). Se armaban buenos partidos".

Matosas se fue de México en su adolescencia y comenzó a brillar en el futbol, y por ahí alguien dijo "¿ese muchacho no puede jugar por México?".

En el 2001 jugó un torneo en Querétaro y se retiró del futbol. Su padre se avecindó en Veracruz y por consecuencia regresaba mucho al país y cuando se dio oportunidad de dirigir, lo hizo con éxito en León logrando el bicampeonato en el 2013-2014.

Después de sus logros en los Esmeralda, los rumores acerca de que podría llegar a la Selección Nacional crecieron, aunque nunca se concretaron.

Su abrupta salida del América dio al traste con su carrera en el futbol mexicano. Algunos dicen que está vetado para dirigir en la Liga MX, otros que simplemente no hay quién le haya llegado al precio.