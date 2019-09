Gustavo Matosas ya está en San Luis y asegura tener condiciones para dirigir al equipo

El uruguayo Gustavo Matosas llegó este domingo a México para hacerse cargo del San Luis, y declaró tener las condiciones para hacer un buen trabajo con el equipo en el torneo Apertura del fútbol mexicano.



"Contento, con mucha expectativa; hablé con Alberto Marrero (presidente del equipo) y me parece que están las condiciones y el apoyo para hacer bien el trabajo", señaló el estratega de 52 años.



Matosas renunció el pasado miércoles como seleccionador de Costa Roca porque, según confesó a los medios, se sentía "aburrido" y "como de vacaciones" al tener tan poco tiempo para trabajar con los jugadores.



Horas antes el San Luis había despedido al entrenador Alfonso Sosa por supuesta discriminación de jugadores, una decisión polémica por tratarse de un técnico que había ganado los dos títulos de la liga de Ascenso en la próxima temporada y después de subir al equipo a Primera división, lo puso en el décimo lugar del Apertura.



A pesar de no tener una plantilla cara, Sosa dejó al San Luis con la tercera mejor defensa del campeonato con ocho goles recibidos en siete partidos, aunque el ataque sí fue pobre, con un promedio de apenas un gol por partido.



La directiva del San Luis no ha anunciado a Matosas, pero ya el estratega agradeció su contratación y se espera que en las próximas horas firme y sea presentado ante los medios.



Matosas ha dirigido en México al Querétaro, el León, el América y el Atlas; su mejor desempeño lo logró con el León al que ascendió a Primera división en el 2012 y ganó el Apertura 2013 y el Clausura 2014.



En su debut en el torneo Apertura, Matosas debutará el próximo viernes en casa del Puebla del entrenador peruano Juan Reinoso.



Las metas será clasificar al San Luis a la liguilla de los ocho mejores del Apertura y ser protagonista en la Copa Mx, en la cual el equipo lidera su grupo con dos victorias, un empate y siete puntos, tres más que los Pumas UNAM.