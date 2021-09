Haaland enfría el regreso de Van Gaal a la "Oranje"

Noruega y Países Bajos firmaron las tablas (1-1) en el regreso de Louis van Gaal a la "Oranje", en un partido que comenzaron ganando los locales gracias a un gol de Erling Haaland, que fue contrarrestado por un tanto de Davy Klaassen.



El seleccionador neerlandés dijo que la fórmula para frenar a Haaland era evitar que le llegasen pases, una táctica que en Oslo brilló por su ausencia. El delantero del Borussia Dortmund metió un gol en la primera mitad y estrelló un balón en la madera en la segunda mitad, ganándole a menudo la espalda a la defensa neerlandesa.

La impronta de Van Gaal se dejó ver desde la alineación inicial. El nuevo seleccionador renegó del 5-3-2 utilizado por su predecesor Frank de Boer en la Eurocopa y dibujó el tradicional 4-3-3 de la "Oranje". Hizo debutar bajo los palos a Justin Bijlow, del Feyenoord, y puso como extremo izquierdo a Cody Gakpo, que solo había disfrutado de once minutos en la Eurocopa. No obstante, el jugador del PSV Eindhoven estuvo bastante desacertado.

El encuentro fue también el regreso de Virgil van Dijk a la defensa de Países Bajos, tras un año sin participar en el combinado nacional por la grave lesión que sufrió en octubre de 2020. El duelo entre Van Dijk y Haaland se lo llevó el segundo a los puntos. Con Matthijs de Ligt suspendido por acumulación de tarjetas, Stefan de Vrij fue el otro elegido para intentar detener al delantero del Borrusia Dortmund.

El barcelonista Frenkie de Jong ejerció de organizador del juego en el centro del campo y se llevó multitud de patadas, una de ellas del exmadridista Odegaard, que por ello vio una tarjeta amarilla. El otro jugador del Barcelona en Países Bajos, Memphis Depay, lo intentó una y otra vez sin éxito.

Tras unos primeros diez minutos en los que la "Naranja Mecánica" dominó, llegó la primera ocasión de Haaland. El delantero, con un desmarque diagonal, se impuso en velocidad a Van Dijk y De Vrij y se plantó ante un Bijlow que, gracias a su buena colocación, despejó el tiro.

Al segundo fallo defensivo de Países Bajos, el delantero noruego no perdonó. Depay no fue capaz de controlar un balón aéreo despejado por un compañero suyo, Noruega recuperó la pelota y Haaland la recibió en el área, de espaldas e inexplicablemente solo. De Vrij y Van Dijk habían adelantado la línea, pero Gakpo se había quedado rezagado, anulando el fuera de juego. El central del Liverpool se lanzó a la desesperada y llegó a tocar el esférico, pero no evitó el letal disparo del delantero noruego.

El gol puso a los neerlandeses contra las cuerdas, pues animó a los locales y poco después Elyounoussi, totalmente solo en el área y con tiempo para colocar el disparo, desperdició una ocasión de oro tirando el esférico lejos de la portería.

Cuando peor pintaba para la "Naranja Mecánica", apareció Wijnaldum. El futbolista del París Saint-Germain se marchó por la derecha e hizo un centro raso que, tras tocar el defensa noruego Hanche-Olsen, cayó en las inmediaciones de Klaassen. El centrocampista del Ajax le dio como le vino y subió el empate al marcador, un tanto celebrado por Van Gaal con rabia desde el banquillo.

El gol fue un revulsivo para la "Oranje", pues recuperó el control del juego ante una Noruega que solo enseñaba los dientes cuando Haaland la tocaba. Esta dinámica se repitió al comenzar la segunda parte, con los neerlandeses dominando y disfrutando de oportunidades. Van Dijk probó de cabeza y Depay desde lejos, en dos ocasiones detenidas por André Hansen.

Los locales esperaban replegados, una táctica que estuvo a punto de dar sus frutos en el 65 con un contraataque. Odegaard le hizo un pase cruzado a Haaland y el delantero, con la zurda y a la primera, estrelló el esférico en el palo.

Aunque la ocasión le sirvió a Noruega para recuperar el control del esférico, los neerlandeses fueron los que más lo intentaron hacia el final del encuentro. En el último minuto de descuento, Depay se la cedió a Klaassen, éste la puso en el área pequeña y Dumfries la enganchó a trompicones, en un disparo defectuoso que detuvieron entre un defensa y el portero.

Con los resultados de hoy, Países Bajos y Noruega se quedan empatados con 7 puntos en el grupo G de clasificación para el Mundial de Catar 2022, mientras Turquía, que también empató hoy ante Montenegro, sigue líder con 8 puntos.

- Ficha técnica:

1. Noruega: André Hansen; Meling, Hanche-Olsen, Strandberg, Pedersen (m.59: Ryerson); Normann (m. 68: Berg), Thorsby; Hauge (m.59: Daehli), Elyounoussi, Odegaard; Haaland.

1. Países Bajos: Bijlow; Blind, Van Dijk, De Vrij, Timber (m.91: Dumfries); Klaassen, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Gakpo, Depay, Berghuisn (m.46: Malen)

Goles: 1-0, m.20: Haaland. 1-1, m.37: Klaassen.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL) mostró tarjeta amarilla a Elyounoussi, Thorsby y Odegaard, de Noruega, y a Blind y Dumfries por parte de Países Bajos.

Incidencias: Partido correspondiente al grupo G de clasificación para el Mundial de Catar 2022 jugado en "Ullevaal Stadion", en Oslo, ante unos 7.000 espectadores, un aforo limitado en cumplimiento de la normativa de la covid-19. Antes del comienzo del partido, los jugadores de Noruega posaron con una pancarta en inglés que decía "Juego limpio con los trabajadores migrantes".